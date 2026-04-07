  • Sanal kumar şebekesine darbe: 332 milyon liralık kirli çark çöktü
Güncel

Sanal kumar şebekesine darbe: 332 milyon liralık kirli çark çöktü

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Batman merkezli 6 ilde düzenlenen dev operasyonla, yasa dışı bahis üzerinden milyonlarca liralık vurgun yapan suç örgütü çökertildi. Vatandaşları kumara teşvik ederek elde ettikleri yasa dışı geliri, kripto varlıklar ve uluslararası hesaplar üzerinden aklamaya çalışan şebekenin 332 milyon liralık hesap hareketi deşifre edildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.

IHA7 Nisan 2026 Salı 09:28
Batman merkezli 6 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 332 milyon lira hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, bazı şahısların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesapları ile uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaptıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • illegal bahis
  • kripto aklama
  • suç örgütü

