7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Güncel

Sanal kumar şebekesine dev darbe! 332 milyon liralık vurgun çöktü

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Batman merkezli 6 ilde gerçekleştirilen nefes kesen operasyonda, yasa dışı bahis üzerinden milyonlarca liralık vurgun yapan suç örgütü çökertildi. 332 milyon liralık devasa bir hesap hareketi tespit edilen şebekenin, kirli parayı kripto hesaplar üzerinden yurt dışına kaçırarak aklamaya çalıştığı belirlendi. Jandarma ve siber ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalanan 16 zehir taciri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA7 Nisan 2026 Salı 09:17
Jandarma Genel Komutanlığı, yasa dışı bahis siteleriyle vatandaşları kumara teşvik eden 16 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Batman merkezli 6 ilde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 332 milyon lira hesap hareketi bulunan 16 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Şüphelilerin, "internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesapları ile uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaptıkları" tespit edildi.

