Oyuncu Bülent Emrah Parlak ve eski TİP Milletvekili Barış Atay tarafından Munzur Üniversitesinde 13 Haziran'da sahnelenen oyunda skandal ifadeler kullanıldı.

Gösteride milli ve manevi değerlere, dini hassasiyetlere ve bazı siyasi isimlere yönelik ifadeler skandal kullanıldı.

HADSİZCE BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDILAR

Gösteri boyunca seviyeyi iyice düşüren ikili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi yaşları üzerinden hedef alarak alçakça ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği ve "Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak" ilkelerini sembolize eden Rabia işareti de ikilinin çirkin saldırıların hedefi oldu. Sahnede yüzleri bile kızarmadan konuşan ikili, "Gördüğünüz gibi 4 kötülüktür, 4 zulümdür, 4 derttir, 4 beladır!" diyerek skandal ifadeler savurdu.

Atay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Meclis kampüsündeki camiyi hedef alması ise bardağı taşıran son damla oldu.

"Türkiye'nin en komik kurumu TBMM olabilir" diyen Atay, Meclis yerleşkesindeki ibadethaneden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi. "Dışarıda cami minaresi 50 metre, Meclis'te 150 metre" sözleriyle kendince dini değerlerle alay etme çabasına girişti.

ERZURUM VE SİVASLILARI POTANSİYEL SUÇLU GÖSTERDİLER

İkili, ayrıca oyunda kullandıkları ifadelerle Sivas ve Erzurum halkını potansiyel suçlu olarak gösterdi. Söz konusu ifadelerin sanat veya mizah sınırlarını aştığı, iki kentin insanını potansiyel suçlu gibi gösterdiği yönünde eleştiriler dile getirildi.

Hadsiz üslup ve skandal ifadeler salondakilerin yanı sıra vatandaşlar arasında da büyük infiale yol açtı.

KARAMAN VALİLİĞİ İZİN VERMEDİ

Milli ve manevi değerin uğramadığı hakaretin kalmadığı gösterinin daha önce Karaman'da sahnelenmek istendiği ama Karaman Valiliğin izin vermediği öğrenildi.