Sanat raylara taşınıyor: Tiyatro Treni 16 gün boyunca Türkiye'yi gezecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tiyatro Treni'nin 4 Mayıs tarihinde Ankara'dan yola çıkacağını bildirdi. Uraloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Devlet Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen Tiyatro Treni'nin 16 gün boyunca tiyatro severlerle buluşacağını kaydetti.

"13 FARKLI GAR VE İSTASYONDA TOPLAM 25 TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK"

Bakan Uraloğlu, trende 1 dizel lokomotif, 1 jeneratör, 3 yataklı vagon, 1 yemekli vagon, 1 tiyatro vagonu ve 1 yük vagonu bulunacağını söyleyerek, "4-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon 16 gün sürecek. 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek" diye konuştu.

"4 BİN 160 KİLOMETRELİK BİR MESAFE KAT EDİLECEK"

Tiyatro oyunlarının öğlen çocuklara akşam ise yetişkinlere yönelik olacağını dile getiren Uraloğlu, trenin güzergahı hakkında, "Trenimiz, Ankara - Karabük - Zonguldak - Çankırı - Yerköy - Hekimhan - Muş - Tatvan - Van - Palu - Gölbaşı - Pazarcık - İskenderun olmak üzere gidiş-dönüş toplam 4 bin 160 kilometrelik bir mesafe kat edecek" şeklinde konuştu.

2025 YILINDA 12 MERKEZDE 22 OYUN SERGİLENDİ

Uraloğlu, 2025 yılında Ankara Gar'da yapılan törenle ilk seferine başlayan organizasyonun 11 gün sürdüğünü belirterek "Trenimiz geçen yıl ile 12 merkezde 22 tiyatro oyunu sergiledi ve 4 bin 423 kilometre yol kat ederek sanatseverler ile buluştu" açıklamasında bulundu.