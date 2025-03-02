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Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Geçirdiği zatürre hastalığı sonrası yoğun bakıma alınan ünlü sanatçı Edip Akbayram, 75 yaşında çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Akbayram, 4 Ocak'tan bu yana tedavi görüyordu.

AA2 Mart 2025 Pazar 20:04 - Güncelleme:
Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin değerli sanatçılarından Edip Akbayram'ın, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güner, "Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak'ta ameliyat edilmişti.

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