İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3405
  • EURO
    36,3581
  • ALTIN
    3019.44
  • BIST100
    9961.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber: Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Güncel

Sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber: Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 Ocak 2025 Perşembe 19:56 - Güncelleme:
Sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber: Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
ABONE OL

Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı.

15 ARALIK'TA RAHATSIZLANMIŞTI

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

BEYİN DAMARINA STENT TAKILDI

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, daha önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin nadide sanatçılarından Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk müziğine kazandırdığı eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, her daim saygıyla anılacaktır. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.