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Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlunun cenazesi İstanbul'a uğurlandı

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin, Mersin'de hayatını kaybeden 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altınmeşe'nin cenazesi İstanbul'a gönderildi.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 11:15 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:16
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Dün yaşamını yitiren Altınmeşe'nin, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Altınmeşe'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze nakil aracına konulan Altınmeşe'nin naaşı, Adana Havalimanı'na gönderildi.

Hava yoluyla İstanbul'a uğurlanacak Altınmeşe'nin cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak namazına müteakip Göktürk Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altınmeşe, dün Mersin'de hayatını kaybetmişti.

Bazı dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Altınmeşe'nin cenazesi, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

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