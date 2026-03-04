İSTANBUL 14°C / 3°C
Güncel

Sanatçı Müşerref Akay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili anılarını ilk kez paylaştı

Ünlü sanatçı Müşerref Akay, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili anılarını ilk kez paylaştı.

HABER MERKEZİ4 Mart 2026 Çarşamba 16:40 - Güncelleme:
ABONE OL

360 ekranlarının beğeniyle izlenen Öykü Cengiz ile O An'ın Öykü'sü programının bu hafta konuğu ünlü sanatçı Müşerref Akay'dı.

Samimi itirafların ve dikkat çeken açıklamaların yer aldığı programda Müşerref Akay hiç bilinmeyen özel anılarını paylaştı.

Programda bir kutu açıldı ve Müşerref Akay'ın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı karede buluştuğu fotoğraf ekranlara geldi. O anda usta sanatçı, Cumhurbaşkanımızın sanata ve sanatçıya verdiği değeri, ülkemize ve milletimize sağladığı hizmetleri, halkını ne kadar çok sevdiğini ve değer verdiğini anlatarak Cumhurbaşkanımıza ve eşi Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'a sevgilerini iletti.

Programın tamamını 360 YouTube sayfasından veya cumartesi gecesi yayınlanacak tekrar bölümünde izleyebilirsiniz.

O An'ın Öykü'sü yeni bölümleriyle her hafta salı 23.30'da, tekrar bölümleriyle her hafta cumartesi 01.00'da 360'ta!

