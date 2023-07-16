Sanatçılar 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

"Diriliş Ertuğrul" ve "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizilerinin sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabında 15 Temmuz şehitlerini Türk bayrağı fotoğrafı paylaşarak andı.

Şarkıcı Haluk Levent, Twitter paylaşımında, "Darbe darbedir. Darbenin sağı, solu olmaz. Darbeler hep hak karşıtı, hep halkın karşısında olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yitirdiğimiz şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk müziğinin Divası" olarak bilinen Bülent Ersoy'un resmi Instagram hesabında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazılı fotoğraf paylaşıldı.

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu ise 15 Temmuz'un bir hatırlama ve hatırlatma günü olduğuna dikkati çekerek, "Hain darbe girişiminde şehit düşen tüm kıymetlilerimizi saygıyla hürmetle anıyoruz. Allah bu millete benzerini, tekrarını yaşatmasın." temennisinde bulundu.

Besteci Sinan Akçıl, Twitter hesabında 15 Temmuz'a dair, "7 yıl önce bu camiada 'ne olacak acaba' diye beklemeden saat 02.00 de ilk tweeti atan benim. Bunları okuyup okuyup ne güzel yapmışım diye böbürlenecek halim de yok, ben böyleyim, böyle olmaya devam edeceğim. Bu ülke sayesinde ekmek kazandım, bu bayrağa hepimiz borçluyuz." mesajını paylaştı.

Oyuncu Ahmet Yenilmez, sosyal medya hesaplarında "15 Temmuz 2016 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işgal girişimine karşı 'Vatanın ha ekmeğini yemişim ha uğrunda kurşun' diyerek şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz." sözleriyle şehitleri yad etti.

KOÇYİĞİT, SAYAN, ILICALI VE HAKTANIR'DAN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI



Hülya Koçyiğit, Instagram hesabında, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimini, vatanı, bayrağı uğruna canını hiçe sayarak engellemeye çalışan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum." paylaşımını yaptı.

Şarkıcı Demet Akalın, 15 Temmuz gününde şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafını Twitter hesabında paylaşarak, "Sevgi saygı ve minnetle...15 Temmuz." ifadesini kullandı.

Müzisyen, oyuncu ve televizyon programcısı Seda Sayan ise sosyal medya hesaplarında 15 Temmuz'a ilişkin, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." paylaşımı yaptı.

Televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı da "Demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." diyerek 15 Temmuz'u andı.

AZERİN'DEN ÖMER HALİSDEMİR VE ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKANLIĞI VURGUSU



Oyuncu Burak Haktanır, Twitter hesabındaki paylaşımında, "15 Temmuz 2016 gecesi gidişatın nereye evirileceğini beklemeden tavrını millet iradesinden yana koyan yiğit yüreklere bir kez daha selam olsun. Selam olsun Ömer Halisdemirlere...." ifadelerini kullandı.

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, "Bil Oğlum" şarkısının nakaratındaki "Gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum." dizelerini sosyal medya hesabına taşıyarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

Azerbaycanlı müzisyen Azerin de Instagram hesabında, "15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde 2016'da tarihin seyrini değiştiren Kahraman Ömer Halisdemir'i, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında hainlere karşı sinesini siper eden bozkurt bakışlı yiğitleri, tankın, tüfengin önünde sinesini siper eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ederim." ifadelerini kullandı.

"ALLAH BUNA BENZER BİR GÜNÜ BİR DAHA YAŞATMASIN"



Müzisyen Aykut Kuşkaya, 15 Temmuz gecesinde halkın direnişine dair görseller paylaştığı Instagram hesabında "Vatan Bizimdir!" dedi.

Halk müziği sanatçısı Ahmet Şafak da Aksaray'da 15 Temmuz dolayısıyla verdiği konseri sosyal medya hesaplarında paylaşarak, şehitleri rahmetle andı.

Oyuncu Hasan Kaçan, Twitter hesabında, "Kahraman milletimize aşk olsun. Aziz şehitlerimize Rahmet olsun." paylaşımında bulundu.

Film yapımcısı Polat Yağcı ise Instagram paylaşımında, "Biz bugün huzurla yaşayalım diye can verenlerimiz, kan dökenlerimiz oldu. Mevki, makam, para, pul, yaşlı, genç, erkek, kadın demeden bir destan yazıldı o gün ve koca bir millet kenetlendi birbirine... Allah buna benzer bir günü bir daha yaşatmasın! 15 Temmuz'da bu ülke için elini taşın altına koyan herkesten Allah razı olsun!" ifadeleriyle şehitleri yad etti.

Türk halk müziği sanatçısı ve besteci Özer Özel, 15 Temmuz şehitlerini, "Şehidlerimize minnettarız. Onların bıraktığı yerden bu şuur ve azim ile 'KlZIL ELMA' ülküsü ve sonrası 'hedefler' için yola devam. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet." paylaşımıyla andı.

Müzisyen Umut Mürare, Onur Şan, Şükriye Tutkun, yapımcı Ferhat Eşsiz ve oyuncu Mehmet Emin Kadıhan da 15 Temmuz dolayısıyla sosyal medya paylaşımlarında bulundu.