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Sanatın dili insanı tanımlar 

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, sanatın kendine has ve insanı tanımlayan bir dilinin bulunduğunu belirterek, “Sanat ve spor insanların arasındaki sınırları aşıyor” dedi.

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Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk Film Haftası’na katılmak üzere Sırbistan’da bulunan Hülya Koçyiğit, ‘Ustalara Saygı’ programı çerçevesinde 1963’de çekilen ve başrolünde oynadığı ‘Susuz Yaz’ filminin gösterimine de katıldı. Koçyiğit, “Kültürel alışveriş ülke ve insanları birbirine yakınlaştıran, birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayan önemli bir adım. Umuyorum bu etkinliğin devamı gelir” diye konuştu. 

DEVLET DESTEK VERİYOR

Toplumsal ilişkilerde sanat ve sporun önemine işaret eden Koçyiğit, “Hepimiz aynı duyguları yaşıyoruz. Birçok ülke ağır savaşlarla o toprakların sahibi oldu, ama insanların arasındaki ilişki sınırları aşıyor” diye konuştu. Koçyiğit, sanatın Türkçe, İngilizce ya da Fransızca gibi dillere ayrılmadığını, sanatın kendine has ve insanı tanımlayan bir dilinin bulunduğunu belirtti. Bugünkü Türk sineması ile Yeşilçam arasında büyük farklılıklar olduğuna da değinen Koçyiğit, “En önemlisi de devletin mali desteği” dedi.

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