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Güncel

Sanayi atıkları sokaklara taştı! İzmir'de yangın riski kapıda

İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçesinde, mobilyacı esnafın yoğunlaştığı mahallelerde oluşan atık yığını, tepkiye neden oluyor. Atık malzemelerin kirliliğin yanı sıra yangın riski de oluşturduğunu belirten vatandaşlar, 'Kullandığımız sünger tamamen yanıcı madde. Sigara ya da güneşe maruz kalınca bile yanabilen bir ürün.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 13:31 - Güncelleme:
Sanayi atıkları sokaklara taştı! İzmir'de yangın riski kapıda
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Buca'da Seyhan, Karabağlar'da Yunusemre mahalleleri sınırlarında kalan alanlarda, mobilya işletmelerinden çıkan atıklar yığınlar oluşturdu.

Toplanmayan sanayi atığı sünger, kumaş, sunta gibi malzemelerin metrelerce yola taştığı görüldü. Yola ve kaldırıma taşan atıkların toplanmaması kirliliğe yol açtı.

"İZMİR'İN BU ŞEKİLDE TANINMASINI İSTEMİYORUZ"

İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneği Başkanı Aşkıner Özcan, gazetecilere, katı atık sorununun belediye görevlilerince çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

"YETKİLİLERDEN BU SORUNA BİR ÇARE BEKLİYORUZ"

Atık malzemelerin kirliliğin yanı sıra yangın riski de oluşturduğunu belirten Özcan, "Kullandığımız sünger tamamen yanıcı madde. Sigara ya da güneşe maruz kalınca bile yanabilen bir ürün. Sanayimizde daha çok yangın çıkmasın. İnsanların sanayimize geldiği zaman rahat dolaşmasını istiyoruz. İzmir'in bu şekilde tanınmasını istemiyoruz. Yetkililerden bu soruna bir çare bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYENİN BİZE BİR ATIK YERİ TAHSİS ETMESİ LAZIM"

Özcan, belediye ekiplerinin katı atıkların toplanmasında yetersiz kaldığını savunarak, "Haftada bir atık toplanması var. Haftada bir sanayinin çöpü toplanmaya yetmiyor. Bu sebeple belediyenin ya da odanın bize bir atık yeri tahsis etmesi lazım." dedi.

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