Sanayi sitesinde kan aktı: 12 kişi yaralayan saldırganlar yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bezirgan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde sokakta yol kenarında bulunan bir otomobilin yanındaki 3 kişi sokak üzerinde bulunan kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde şahıslardan biri av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla olay yerinde bulunan 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olay yerindeki incelemelerin ardından kaçan Ramazan S., Hasan Hüseyin T. ve Yusuf S., kısa sürede belirleyerek yakalayıp gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.