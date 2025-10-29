İSTANBUL 19°C / 9°C
Güncel

Sanayi sitesinde kan aktı: 12 kişi yaralayan saldırganlar yakalandı

Konya'da sanayi sitesinde çıkan tartışma kanlı sona erdi. Av tüfeğiyle rastgele ateş açan 3 kişi, 12 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından kısa sürede yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

IHA29 Ekim 2025 Çarşamba 18:02 - Güncelleme:
Sanayi sitesinde kan aktı: 12 kişi yaralayan saldırganlar yakalandı
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bezirgan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde sokakta yol kenarında bulunan bir otomobilin yanındaki 3 kişi sokak üzerinde bulunan kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde şahıslardan biri av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla olay yerinde bulunan 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olay yerindeki incelemelerin ardından kaçan Ramazan S., Hasan Hüseyin T. ve Yusuf S., kısa sürede belirleyerek yakalayıp gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

