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Sanayi sitesinde korkutan yangın! Alevler etrafı sardı

Adana'nın Kozan ilçesinde, küçük sanayi sitesinde gece saatlerinde, araç lastik satış dükkanında yangın çıktı. Yangında lastik dükkanının yanında bulunan tamir atölyesindeki bir araç da yandı.

İHA31 Ocak 2024 Çarşamba 02:31 - Güncelleme:
Sanayi sitesinde korkutan yangın! Alevler etrafı sardı
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Adana'nın Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi'nde bulunan küçük sanayi sitesinde Recep Çelik'e ait lastik satış dükkanında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

İş yerinin önünde yanmaya başlaya lastikler kısa sürede tüm iş yerini sararken alevler adeta geceyi aydınlattı.

İş yerinin yanında bulunan Fiat Doblo marka bir araç da alevlerin araca sıçraması ile küle döndü.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale ederken, orman yangın söndürme ekiplerinden de destek istendi ve yangını kontrol alma çalışması sürüyor.

  • Kozan yangın
  • lastik dükkanı
  • tamir atölyesi

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