İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2022 Pazar / 28 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,3652
  • ALTIN
    990.47
  • BIST100
    3934.63
Güncel

Sanayi sitesinde korkutan yangın

Bayrampaşa'daki bir sanayi sitesinde kağıt bardak imalatı yapılan atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA23 Ekim 2022 Pazar 02:08 - Güncelleme:
Sanayi sitesinde korkutan yangın
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Selhan Sanayi Sitesi'nde, 3 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren karton bardak ve ahşap kaşık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sitede çalışanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

ATÖLYEYE ÇIKAN SOKAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, atölyeye çıkan sokakları trafiğe kapattı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin atölyedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.