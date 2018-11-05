Eskişehir'deki sanayi sitesindeki atölyede yangın
Eskişehir'deki Baksan Sanayi Sitesi'ndeki PVC ürünleri imalatı yapan bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
- DHA
Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan PVC ürünleri imalatının yapıldığı bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Atölyede yanan malzemeler patlamalara neden olurken, bina önünde park halinde duran araçlar ise iş makineleri ile çekildi. Kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki işyerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda can kayı ve yaralanma olmazken, atölyede maddi zarar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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