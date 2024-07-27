Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ulusal stratejiler çerçevesinde üst ölçekli plan ve programlar ile uyumlu şekilde geliştirilen Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı kapsamında Siber Vatan Bootcamp etkinliğinin kapanış töreni, Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlendi. Programa; Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici, Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Bahadır Bülbül, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanvekili Yusuf Tancan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

7 GENÇ GİRİŞİM ORTAYA ÇIKTI

Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Üniversiteler tarafından uygulanıyor. Program kapsamında üniversitede öğrenim gören öğrencilerin dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında farkındalıklarını artırmak, potansiyel yetenekleri tespit edip eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri ile kariyer planlamalarına destek olarak ve genç girişimciliğini teşvik ederek Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor. 2019 yılından itibaren uygulanan program kapsamında bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok siber güvenlik yarışmalarında önemli başarılar elde edilirken, yaklaşık 200 öğrencinin istihdamına katkı sağlandı ve 7 genç girişim ortaya çıktı.

Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programının 2024 Dönemi eğitimleri; Ahiler, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Çukurova, Fırat, Güney Ege, Kuzey Anadolu ve Zafer Kalkınma Ajansı bölgesinde 18 ilde 22 farklı üniversiteden yaklaşık 750 öğrenci ile başladı ve Haziran ayında tüm gruplarda eğitimler tamamlandı. 4 farklı modülde yaklaşık 180 saat süren teknik eğitimlerin ardından Siber Vatan Programının ikinci bileşeni olan Bootcamp'e katılacak öğrencileri tespit edebilmek amacıyla 14 Haziran tarihinde 18 ilde aynı anda Bayrağı Yakala (Capture the Flag, CTF) sınavı gerçekleştirilirken, sınavı başarıyla tamamlayan 241 öğrenci Siber Vatan Bootcamp'e davet edildi.

400 ÖĞRENCİ KATILDI

Siber Vatan Programı uygulayan kurumlara ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Akdeniz Üniversitesi'nin katkılarıyla, Kalkınma Ajansları Siber Vatan Bootcamp etkinliğine, program kapsamında eğitim alan ve yapılan görevlendirmelerle sınavlarda başarılı olan Zonguldak'tan Antalya'ya, Muğla'dan Malatya'ya Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 400 öğrenci katıldı.

Yoğun bir şekilde Siber Vatan Bootcamp etkinliğinde siber güvenliğin alt temalarında oluşturulan takımlar, yaklaşık 80 saat derin ve teknik eğitim aldı. Takımlar eğitim dahilinde tersine mühendislik çalışmaları, senaryo bazlı tatbikatlar ve yarışmalar gerçekleştirdi.

"PROGRAMIMIZ BÜYÜYOR"

Törenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Türkiye'nin 22 şehrinden gelen 350 genç ile bootcamp etkinliğinin sonuna geldiklerini ifade etti. Şimşek, "Yaklaşık 200 saat aldıkları eğitim boyunca uygulamalı aşama olan 7 günlük kampa dahil oldular. Farklı takımların onlara verilen görevi çözmeleri, mücadelelerini tamamlamaları için birtakım düzenlemeler ve planlamalar yapıldı. Aldıkları eğitim ve takım çalışmalarıyla Siber Vatanımızı kurtarmak üzerine önemli başarılara imza attılar, üniversite ve akademilerin sunduğu programlardan biraz daha ayrışıyor. Teknik uzmanlıklarla birlikte günümüzün ihtiyaç duyduğu beceri temelli imkanları da bu program vasıtasıyla alabiliyorlar. Programımız her geçen gün büyüyor ve kurumsallaşıyor" diye konuştu.

SİBER GÜVENLİK EKOSİSTEMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın programının yoğunluğu nedeniyle etkinliğe katılamadığını aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, konuşması sırasında Bakan Kacır'ı görüntülü olarak aradı.

Öğrencilerin de izlediği görüşmede Kacır, "Aranızda olamadığım için üzüntümü ifade etmek isterim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her daim önceliğimiz Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini geliştirmek, tam bağımsız bir Türkiye'yi inşa etmek, yüksek teknolojiyi rekabetçi şekilde geliştirebilen, dünyaya sunabilen, ihraç edebilen bir Türkiye'yi hep birlikte kurmak. Bu yolculukta siber güvenlik bizim için çok önemli ve öncelikli bir alan, hayatımıza etkisi giderek artıyor. Bireysel yaşamımızdan üretim altyapılarına, tüm kritik altyapılara, siber güvenliğe yönelik tehditler, alınması gereken tedbirler günden güne daha önemli daha kritik daha stratejik hale geliyor. Geçtiğimiz günlerde sadece bir şirketin bir kusuru nedeniyle, hava yollarından bankalara pek çok sektörel düzeyde muazzam bir problemle insanlık karşı karşıya kaldı. Böylesine süreçlerde hepimiz bir kez daha görüyoruz ki, küresel devlere alternatif milli teknoloji ürün ve hizmetleri geliştirmeksizin, güven içinde olduğumuzu ifade etme imkanına sahip değiliz. Dolayısıyla yürüttüğünüz ve yürüteceğiniz çalışmalar, geliştireceğiniz projeler, kuracağınız girişimler Türkiye açısından çok kıymetli rol oynuyor olacak. Türkiye'de siber güvenlik ekosistemi son yıllarda önemli gelişme katetti. Siber güvenliğin farklı alanlarında uzmanlık geliştiren hem genç yeteneklerimiz hem teknoloji girişimlerimiz var. Ülkemizin huzuru güveni ve istikbali açısından üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL İLETİŞİM KESİNTİSİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanvekili Yusuf Tancan ise gençlere yönelik olarak yaptığı konuşma ve sunumunda, "Siber Vatan programı son 5 yıldır üniversite öğrencilerine yönelik, özellikle ülkemizin nitelikli siber güvenlik açığını ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir fonksiyon icra oluyor. Bu fonksiyon, usta çırak yönetimine dayanıyor. Sayın bakanımız da değindi, geçtiğimiz günlerde dünya genelinde birçok ülkeye yönelik yazılım hatası diye takdim edilen bir hadise yaşandı. ABD menşeili bir siber güvenlik yayınladığı güncelleme Windows 10-11 tabanlı işletim sistemlerinin çökmesine sebep oldu, bu sistemlerden sunulan hizmetler de doğal olarak kesintiye uğradı, dünya genelinde ticari kayıplara sebep oldu. Türkiye'de de çeşitli sektörlerden 58 firmamız bu olaydan etkilendi. Hadiseyle ilgili ile bulgular olayın siber saldırı olmadığı yönündeydi ama bu konuda kesin bilgi vermek için acele etmemek gerekiyor. Dolayısıyla kasıt mı ihmal mi sorusu net olarak cevabını bulmadan, bunun bir siber saldırı mı yoksa hata mı olduğu yönünde hüküm vermek doğru olmaz. Siber saldırı her zaman dışarıdan gelmeyebilir, içeriden de olabilir" dedi.