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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırıkkale'de bazı kurumlarla esnafı ziyaret etti.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 18:15 - Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu
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Varank ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılmak için geldikleri kentte, Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Varank, daha sonra Vali Bülent Tekbıyıkoğu ile bir süre görüştü.

Varank ve Sarıeroğlu, ardından Kırıkkale Belediyesi ile AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Bakan Varank, Zafer Caddesi'nde esnaf ziyareti de yaptı.

Ziyaretler sırasında bir çocuğa kulaklık hediye eden esnaftan alışveriş yapan Varank, vatandaşlara simit, tatlı ile lahmacun ikram etti.

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