Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: 'Deneyap' sınav sonuçları açıklandı

DHA 07 Eylül 2020 Pazartesi 10:25 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 10:25

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, teknoloji üreten gençler yetiştirmek amacıyla başlatılan 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' projesine 3 bin 680 yeni öğrenci katıldı. Projenin 18 ili kapsayan 2’nci fazında yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla geçen gençler, geleceğin teknoloji yıldızı olmak için eğitim almaya hak kazandı. Bakan Varank, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Deneyap' sınav sonuçlarının açıklandığını belirtti. Varank, "Sevgili Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü, o gün, bugün. Öğrenci ve velilerimizin merakla beklediği Deneyap Teknoloji Atölyeleri Sınav ve Yerleştirme sonuçları belli oldu. Kazanan gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

'ÖNLERİNDE HİÇBİR LİMİT, ENGEL YOK'

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlemizin stratejik ayaklarından birini Deneyap atölyeleri oluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunu Bakanlığımıza tevdi ettiği bu projemizle ortaokul ve lise seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilerimize 3 yıllık kapsamlı bir teknoloji eğitimi veriyoruz. Ücretsiz olarak sunduğumuz bu eğitimler, yenilikçi ve vizyoner bir müfredata sahip. Atölyelere gelen öğrencilerden tek bir beklentimiz var, o da hayal güçlerini sonuna kadar kullanmaları. Önlerinde hiçbir limit, hiçbir engel yok. Teoriyi öğrenip, pratiğe istedikleri gibi dökebilirler" dedi.

Bakan Varank, ilk olarak 12, ikinci aşamada 18 şehirde, toplamda 30 'Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirdiklerini kaydederek, "5 yılda yaklaşık 50 bin öğrencimizi Deneyap atölyelerinden mezun etmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın attığı adımları, Deneyap eğitimlerinden sonra da takip edecek ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu gençler, yarının Türkiye’sini şekillendirecekler. Teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten Türkiye hedefine gençlerimizin enerjisiyle varacağız" dedi.

81 İLDE 100 'DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ' KURULACAK

Türkiye’nin teknolojik gelişimini ivmelendirmek amacıyla 81 ilde 100 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu başlatılan proje, 11'inci Kalkınma Planı'nda da yer alıyor. Projenin ilk etabında Adana, Ankara, Alanya, Edirne, Erzurum, Hakkâri, Eskişehir, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da 12 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' kuruldu. Sonuçlara 'www.deneyapturkiye.org' internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.