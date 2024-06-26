Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genel güvenlik yönetmeliği uygulamasını 31 Ağustos'a erteledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemeye ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.
Böylece halen stokta olan ve önümüzdeki 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satışı için ek süre sağlanmış oldu.
26 Haziran 2024 Tarihli ve 32584 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı— T.C. Resmî Gazete Haberleri (@tcresmi_gazete) June 25, 2024
Motorlu Araçlar Ve Römorkları İle Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcıların ve... pic.twitter.com/Lbeg1MLLY1