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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genel güvenlik yönetmeliği uygulamasını 31 Ağustos'a erteledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genel güvenlik yönetmeliği uygulamasını 31 Ağustos'a erteledi. Halen stokta olan ve 2 ay boyunca ithal edilecek araçlar mevcut yönetmelikle satılabilecek.

26 Haziran 2024 Çarşamba 00:57 - Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genel güvenlik yönetmeliği uygulamasını 31 Ağustos'a erteledi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemeye ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.

Böylece halen stokta olan ve önümüzdeki 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satışı için ek süre sağlanmış oldu.

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