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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 90 milyarlık yatırım teşviği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, martta 1427 yatırım teşvik belgesi verdi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 90 milyar 458 milyon 668 bin 659 lira olarak hesaplandı.

7 Mayıs 2023 Pazar 10:38 - Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 90 milyarlık yatırım teşviği
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Bakanlığın, mart ayıyla ilgili yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, martta 1427 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 90 milyar 458 milyon 668 bin 659 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 32 bin 406 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 1 milyar 191 milyon 220 bin 745 lira olan ve 2 bin 494 istihdam öngörülen 43 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 425 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 646 milyon 454 bin 65 lira, istihdam edilenlerin sayısı 20 bin 914 oldu.

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