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Sanayicinin konteyner mesaisi devam ediyor

Sanayiciler, afetzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattıkları konteyner kent seferberliğinde fazla mesailerini sürdürüyor.

AA28 Şubat 2023 Salı 10:58 - Güncelleme:
Sanayicinin konteyner mesaisi devam ediyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkta kurulan kriz merkezi, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve sanayicilerle afet bölgeleri arasındaki yardım koridorunu açık tutuyor. İlk etapta arama kurtarma ekiplerinin acil ekipmanlarının üretim ve tedarikine yönelen kriz merkezi, bu günlerde ise konteyner imalatına odaklandı.

"Tedarik, üretim ve lojistik" ekosistemini oluşturan tüm paydaşlar ile işbirliği halinde çalışan kriz merkezi, OSB'ler, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan istişareler sonucunda, konteyner yapıların bir an önce bölgeye ulaşması için AFAD ile koordineli çalışıyor.

Türkiye'nin en büyük konteyner üreticileri, geçici barınma ihtiyacını karşılamak için 7 gün 24 saat esasına göre üç vardiyalı çalışma sistemine geçti.

- AİLELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Bu üreticilerden biri olan Ankara Başkent OSB'deki Dorçe Prefabrik'in İş Geliştirme Müdürü Mehmet Selçuk Yücesoy, tedarik zincirinin üretim için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu süreçte tedarikin önündeki engelleri kaldırdığı için Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıklarına teşekkür ediyoruz. Böylece günde 200-250 prefabrik geçici yaşam alanını bölgeye göndermeye başladık. Bu sayıyı 1500'lere çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yücesoy, sadece barınma değil banyo, tuvalet ve diğer yaşam alanları için de yapılar ürettiklerini aktararak, "Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren çalışmalarımızı, büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. İlk 24 saat içerisinde elimizde ne kadar prefabrik yapı varsa bölgeye ulaştırdık. Hala ilk günde olduğu gibi üretim ve sevkiyatlarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nuriş Prefabrik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da AFAD'ın "geçici yaşam evleri" diye tanımladığı konteynerlerin üretimini yaptıklarını belirterek, "Konteyner yapılar içerisinde iki odası, tuvaleti, banyosu ve küçük bir mutfağı var. Sıcak su ısıtmak için termosifon ve iki tane de ısıtıcısı var. Dışarıdan elektriğini ve suyunu bağladığımızda bir ailenin yaşamını sağlayacak bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı." bilgisini verdi.

Kalyon PV Güneş Teknolojileri Genel Müdürü Ersan Tüfekçi de konteyner kentlerin enerji ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri ürettiklerini kaydederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek bu kötü günleri hep geride bırakacağız. Biz de burada bir sanayi kuruluşu olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

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