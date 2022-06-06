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Sanayide üretim endeksi yüzde 4,1 yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı istatistiklerine göre sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi yüzde 4,1 yükseldi. Sanayi üretiminin yanı sıra mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak-Mart 2022 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise 2021'in son çeyreğine göre yüzde 0,5 yükseldi.

Bu yılın birinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 2,2 yükselirken çeyreklik bazda yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

EN FAZLA ARTIŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALI ÜRETİMİNDE

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 8,7 ile dayanıksız tüketim malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 3,5 ile sermaye malı üretiminde oldu.

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