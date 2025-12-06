İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sanayide uyuşturucu üssü! Geri dönüşüm kılıfıyla zehirlemişler
Güncel

Sanayide uyuşturucu üssü! Geri dönüşüm kılıfıyla zehirlemişler

Adana'da 1 geri dönüşüm merkezi, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda 262 bin 473 uyuşturucu hap ile 3 milyon uyuşturucu hap yapabilecek 833 kilo 500 gram hammadde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA6 Aralık 2025 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
Sanayide uyuşturucu üssü! Geri dönüşüm kılıfıyla zehirlemişler
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Havutlu Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde Dönüştürme Merkezi olarak kullanılan 1 galeri, 2 iş yeri ve 2 araçta arama yaptı.

Yapılan aramalarda 262 bin 473 uyuşturucu hap, 1 blister hazırlama makinesi, 1 kapsül doldurma makinesi, 1 kapsül temizleme makinesi, 1 karıştırma makinesi, 1 jeneratör, 2 kompresör makinesi, 3 milyon uyuşturucu hap yapabilecek 833 kilo 500 gram hammadde, 25 kilogram katkı maddesi, 972 bin boş kapsül ve çeşitli plastik malzemeler ele geçirildi

Operasyonda 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si is ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

  • uyuşturucu hap
  • geri dönüşüm merkezi
  • adana
  • uyuşturucu operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.