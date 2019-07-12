Sancaktepe bağlantı yolunda bir kamyonet alev alev yandı
Sancaktepe bağlantı yolunda parke yüklü bir kamyonet alev alev yandı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
- İHA
Sancaktepe bağlantı yolunda parke yüklü bir kamyonet alev alev yandı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.