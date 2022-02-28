Sancaktepe TEM Otoyolu'nda tır devrildi: Ankara istikameti trafiğe kapandı
Sancaktepe TEM Otoyolu'nda metal ve sac yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
28 Şubat 2022 Pazartesi 16:35 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 16:35
Sancaktepe TEM Otoyolu'nda metal ve sac yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.