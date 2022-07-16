İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2022 Cumartesi / 17 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,405
  • EURO
    17,5624
  • ALTIN
    955.872
  • BIST100
    2382.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sancaktepe'de bir oto galeri alanında yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
Güncel

Sancaktepe'de bir oto galeri alanında yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Sancaktepe'de bir oto galeri alanında yangın çıktı. Park halinde bulunan bazı araçlar yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Sancaktepe'de oto galeride çıkan yangında 10'u aşkın araç kullanılamaz hale geldi.

Yadigar Sokak'taki Galericiler Sitesi'nde bir oto galerinin yeni ve ikinci el araçlarının satışa sunulduğu açık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını kontrol altına aldı.

İlk belirlemelere göre aralarında sıfır hafif ticari araçların da bulunduğu 10'u aşkın araba yangında zarar gördü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.