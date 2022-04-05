İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2022 Salı / 4 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6958
  • EURO
    16,1398
  • ALTIN
    911.202
  • BIST100
    2311.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sancaktepe'de çöp kamyonuna çarpan motorlu kurye hayatını kaybetti
Güncel

Sancaktepe'de çöp kamyonuna çarpan motorlu kurye hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe'de yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayarak çöp kamyonuna çarpan motorlu kurye sürücüsü hayatını kaybetti.

AA5 Nisan 2022 Salı 05:04 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 05:04
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'nde motorlu kurye Zafer Umut Bayram (17) yönetimindeki 34 EZS 320 motosiklet, yağışlı havadan dolayı kayarak çöp kamyonuna çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bayram'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Bayram'ın cenazesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.