Sancaktepe'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Sancaktepe cuma namazı kılınacak camiler

Sancaktepe'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Sancaktepe'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Sancaktepe cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Sancaktepe için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Sancaktepe ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.SANCAKTEPE'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.SANCAKTEPE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Sarıgazi Merkez Hacı Fatma Çelik Camii
Sarıgazi Fatma Sultan Camii
Yenidoğan Merkez Hacı Ahmet Çolak Camii
Yenidoğan Mehtap Camii
Samandıra Ertuğrulgazi Camii
Samandıra Hz.Ebubekir Sıddık Camii
Samandıra Osmangazi Camii
Kocatepe Camii
Seyit Ahmet er-Rufai Camii
Yenidoğan Hacı Hakkı Saruhan Camii
Aziz Bayraktar Camii
Samandıra Veysel Karani Camii
Samandıra Osmangazi Hz. Ömer Camii
Kavaklıbağlar Camii
Samandıra Alaaddin Camii
Tepe Camii
Yenidoğan Hz. Ömer Camii
Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camii
Yenidoğan Hz. Ali Camii
Samandıra Selimiye CamiiFatih Sultan Mehmet Han Camii
Samandıra Akif Demirci Camii
Samandıra Bilal-i Habeşi Camii
Hacı Ahmet Kahraman Camii
Yenidoğan Hz. Ebubekir Camii
Faruk Aydın Camii
Fatma Fitnat Hanım Camii
Ahmet Turan Karakoç Hacı Müslüm Yıldız Camii
15 Temmuz Şehitler Camii
Hacı Sofi Camii
Sarıgazi Hacı İzzet Dursun Camii
Samandıra Abdurrahmangazi Camii
Sarıgazi Ahmet Bıyık Camii
Sarıgazi Hz. Ali Camii
Samandıra Abdurrahmangazi Hz. Ömer Camii
Musa Efendi Camii
Ali Osman Aydın Camii
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi Camii
Sarıgazi Yunus Emre Camii
Hz. Ömer Camii
Samandıra Yunus Emre Camii
Halilurrahman Camii
Yenidoğan Yunus Emre Camii
Ak Mescid Camii
İbrahimağa Camii
Paşaköy Camii
Akpınar Mahallesi Akşeksettin Camii
Hacı Bayram Veli Camii
Samandıra Akşemsettin
Sarıgazi Battalgazi Camii
Paşaköy Bağlar
Yenidoğan Kuba Camii
Saidi Nursi Camii
Madenler Mevlana Camii
İlhan Varank Hastane Camii
Samandıra Hz. Ali Camii
Yenidoğan Fatih Sultan Mehmet Camii
Yenidoğan Köseoğlu Camii
Sancaktepe Belediyesi Önü
15 Temmuz Sancaktepe Şehir Stadyumu Açık Oto Parkı
Sarıgazi Stadyumu
Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi Açık Otoparkı