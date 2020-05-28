Sancaktepe'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Sancaktepe cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:01 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:01

Sancaktepe'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Sancaktepe'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Sancaktepe cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Sancaktepe için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Sancaktepe ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

Sarıgazi Merkez Hacı Fatma Çelik Camii

Sarıgazi Fatma Sultan Camii

Yenidoğan Merkez Hacı Ahmet Çolak Camii

Yenidoğan Mehtap Camii

Samandıra Ertuğrulgazi Camii

Samandıra Hz.Ebubekir Sıddık Camii

Samandıra Osmangazi Camii

Kocatepe Camii

Seyit Ahmet er-Rufai Camii

Yenidoğan Hacı Hakkı Saruhan Camii

Aziz Bayraktar Camii

Samandıra Veysel Karani Camii

Samandıra Osmangazi Hz. Ömer Camii

Kavaklıbağlar Camii

Samandıra Alaaddin Camii

Tepe Camii

Yenidoğan Hz. Ömer Camii

Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camii

Yenidoğan Hz. Ali Camii

Samandıra Selimiye Camii

Fatih Sultan Mehmet Han Camii

Samandıra Akif Demirci Camii

Samandıra Bilal-i Habeşi Camii

Hacı Ahmet Kahraman Camii

Yenidoğan Hz. Ebubekir Camii

Faruk Aydın Camii

Fatma Fitnat Hanım Camii

Ahmet Turan Karakoç Hacı Müslüm Yıldız Camii

15 Temmuz Şehitler Camii

Hacı Sofi Camii

Sarıgazi Hacı İzzet Dursun Camii

Samandıra Abdurrahmangazi Camii

Sarıgazi Ahmet Bıyık Camii

Sarıgazi Hz. Ali Camii

Samandıra Abdurrahmangazi Hz. Ömer Camii

Musa Efendi Camii

Ali Osman Aydın Camii

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi Camii

Sarıgazi Yunus Emre Camii

Hz. Ömer Camii

Samandıra Yunus Emre Camii

Halilurrahman Camii

Yenidoğan Yunus Emre Camii

Ak Mescid Camii

İbrahimağa Camii

Paşaköy Camii

Akpınar Mahallesi Akşeksettin Camii

Hacı Bayram Veli Camii

Samandıra Akşemsettin

Sarıgazi Battalgazi Camii

Paşaköy Bağlar

Yenidoğan Kuba Camii

Saidi Nursi Camii

Madenler Mevlana Camii

İlhan Varank Hastane Camii

Samandıra Hz. Ali Camii

Yenidoğan Fatih Sultan Mehmet Camii

Yenidoğan Köseoğlu Camii

Sancaktepe Belediyesi Önü

15 Temmuz Sancaktepe Şehir Stadyumu Açık Oto Parkı

Sarıgazi Stadyumu

Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi Açık Otoparkı

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER