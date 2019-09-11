28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7762
  • 6,3882
  • 278.271
  • 101213
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sancaktepe'de korkunç cinayet

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Kemal Türker Mahallesi, Halilbey Sokak’ta oğluyla beraber yaşayan kadından bir süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Adrese gelen ekipler üç katlı binanın giriş katındaki dairenin kapısını açtırdığında kadının cansız bedenini buldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 00.30 sıralarında Sancaktepe ilçesi Kemal Türker Mahallesi, Halilbey Sokak’ta yer alan üç katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Komşuları, bir süredir haber alamadıkları 57 yaşındaki Naciye Torunoğlu’nu merak ettiler ve durumu polise bildirdiler. Kısa sürede ihbar adresine gelen ekipler kapıyı çilingir yardımıyla açtıklarında korkunç gerçekle karşılaştı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler daireye girişlere izin vermezken Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevresinde uzun süre çalışma yaptı.
 

KAN DONDURAN CİNAYET İDDİASI

 
İki erkek, bir kız annesi olan Naciye Torunoğlu’nun eşi bir oğluyla Aydın’a inşaatta çalışmaya gitti. Yaklaşık altı aydır Sancaktepe’deki dairede oğluyla birlikte yaşayan talihsiz kadın, çevredeki vatandaşların iddiasına göre madde bağımlısı olan oğluyla sürekli tartışma yaşıyordu. Komşuların iddiasına göre son olarak yaşanan tartışma sonrası Naciye Torunoğlu’nun oğlu evden çıktı ve bir daha dönmedi. Polis ekipleri Torunoğlu’nun kim tarafından öldürüldüğünü bulmak için soruşturma başlatırken çevredeki vatandaşların iddiasına göre 57 yaşındaki kadın başına aldığı sert darbe sonucu yaşamını yitirdi.
 

KIZININ ‘ANNE’ FERYADI YÜREK DAĞLADI

 
Talihsiz kadının oğlu tarafından öldürüldüğünü iddia eden çevredeki vatandaşlar Torunoğlu’nun cenazesinin cenaze arabasında bırakıldığı sırada acılı aileye yardım etti. 57 yaşındaki Torunoğlu’nun kızı, annesinin cansız bedeninin bulunduğu tabuta sarılarak ‘Anne’ diyerek haykırması yürekleri dağlarken Torunoğlu’nun yaşlı annesi oturduğu sandalyede güçlükle durabildi. 57 yaşındaki Torunoğlu’nun cenazesi Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de 11 Eylül'den sonra en kapsamlı "terörle mücadelede" kararı

ABD'de 11 Eylül'den sonra en kapsamlı 'terörle mücadelede' kararı

Ermenistan'da korkutan deprem

Ermenistan'da korkutan deprem

Jack Ma emekliye ayrıldı

Jack Ma emekliye ayrıldı

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Sancaktepe'de korkunç cinayet

Sancaktepe'de korkunç cinayet

Milli Takım'dan rahat galibiyet

Milli Takım'dan rahat galibiyet

Trump: Ön şartsız Ruhani ile görüşmeye hazırım

Trump: Ön şartsız Ruhani ile görüşmeye hazırım

Netanyahu'ya sert tepki: Irkçı bir Apartheid devleti

Netanyahu'ya sert tepki: Irkçı bir Apartheid devleti
 

POPÜLER HABERLER

Lüks otomobillerle yolu kapatıp işte böyle drift yaptılar

Lüks otomobillerle yolu kapatıp işte böyle drift yaptılar

Sürücülerin korkulu rüyasıydı: 40 yıllık hayal gerçek oluyor

Sürücülerin korkulu rüyasıydı: 40 yıllık hayal gerçek oluyor

Tarihi başarı! Akıncı İHA uçuşa hazır

Tarihi başarı! Akıncı İHA uçuşa hazır

TurAz Kartalı'ndan gururlandıran görüntüler

TurAz Kartalı'ndan gururlandıran görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA