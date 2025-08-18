İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden Şenay Demirci'den yürek burkan paylaşım. Silivri Belediyesi'nde çalışan ve yıllık izni ardından işbaşı yapmak için Tokat'tan otobüse binen Demirci'nin "Hiç istemesem de gidiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Tokat'tan Tekirdağ'a yolcu taşıyan otobüs Sancaktepe'de bariyerlere çarparak devrilmiş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenlerden 48 yaşındaki Şenay Demirci'nin Silivri Belediyesi'nde çalıştığı, yıllık izni için memleketi Tokat'a gittiği ortaya çıktı. Demirci'nin Tokat'tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından "Hiç istemesem de gidiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.