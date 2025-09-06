İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sancaktepe'de peş peşe iki kaza: Çok sayıda araç hasar gördü
Güncel

Sancaktepe'de peş peşe iki kaza: Çok sayıda araç hasar gördü

Sancaktepe'de, ardı ardına meydana gelen 2 trafik kazası nedeniyle biri polis otosu olmak üzere toplam 8 araçta hasar meydana geldi.

AA6 Eylül 2025 Cumartesi 01:41 - Güncelleme:
Sancaktepe'de peş peşe iki kaza: Çok sayıda araç hasar gördü
ABONE OL

TEM Otoyolu'ndan Sultanbeyli'ye doğru seyreden 2 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Bu sırada aynı yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası daha meydana geldi.

Kazaya karışan araçlardan birinin savrularak park halindeki hafif ticari araca çarpmasıyla ticari araç öne hareket etti ve olay yerindeki polis otosuna çarptı.

Güvenlik güçlerince şerit çekilerek, yolda önlem alındı. İlk kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yan yolda aksayan trafik, hasar alan 8 aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.