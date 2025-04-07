İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2025 Pazartesi / 9 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9977
  • EURO
    41,5446
  • ALTIN
    3634.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sancaktepe'de trafikte silahlı kavga: Bir gözaltı bir yaralı
Güncel

Sancaktepe'de trafikte silahlı kavga: Bir gözaltı bir yaralı

Sancaktepe'de trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 23:45 - Güncelleme:
Sancaktepe'de trafikte silahlı kavga: Bir gözaltı bir yaralı
ABONE OL

Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi'nde iki sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Yolda durdurdukları araçlardan inen iki sürücü, tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerini darbetti. Çıkan kavgada taraflardan birinin silahla ateş ettiği sürücü B.E. yaralandı.

Yaralı sürücü B.E, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Şüpheli sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde araçlarından inerek kavga eden iki sürücüden birinin silahla ateş açması, yaralanan B.E'nin yere düşmesi yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.