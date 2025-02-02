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Güncel

Sandalyede bıçaklanmış halde ölü bulunan şahsın kim olduğu ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde bıçaklanmış halde sandalyede ölü olarak bulunan şahsın kimliği tespit edildi.

IHA2 Şubat 2025 Pazar 19:03 - Güncelleme:
Sandalyede bıçaklanmış halde ölü bulunan şahsın kim olduğu ortaya çıktı
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Olay, Milas ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevreden geçen vatandaşlar, eğlence mekanlarının olduğu bir sokak üzerindeki sandalyede 1 kişinin hareketsiz bir şekilde oturduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklandığı ve kan kaybettiği belirlenen şahsın kimliği yapılan çalışmaların ardından belli oldu.

Sandalyede oturur vaziyette ölü bulunan şahsın, Milas'ta manavlık yapan 48 yaşındaki Halil İbrahim Mercan olduğu tespit edildi. Mercan'ı öldüren kişi yada kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, bölgede bütün güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Mercan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, saldırının nedeni ve faillerin kimliği üzerine soruşturma sürüyor.

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