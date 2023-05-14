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Sandığa gitme oranında Türkiye tarihinde rekor kırıldı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi. Son verilere göre yüzde 93,6 katılım oranıyla Türkiye tarihinde rekor kırıldı.

14 Mayıs 2023 Pazar 19:16 - Güncelleme:
Sandığa gitme oranında Türkiye tarihinde rekor kırıldı
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi.

seçime katılım oranı sayısında artış yaşandı.

Son verilere göre yüzde 93,6 katılım oranıyla Türkiye tarihinde rekor kırıldı.

2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. Seçime katılma oranı yaklaşık yüzde 86 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 53 bin 362'si geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yaklaşık yüzde 2,05 olmuştu.

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