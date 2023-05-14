İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2023 Pazar / 24 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sandık başında kalp krizi geçiren 3 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Sandık başında kalp krizi geçiren 3 kişi hayatını kaybetti

Rize, Trabzon ve Giresun'da sandık başında kalp krizi geçiren 3 kişi hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2023 Pazar 17:00 - Güncelleme:
Sandık başında kalp krizi geçiren 3 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık görevlisi olan Şeref Kurt, görev sırasında iken kalp krizi geçirdi. Kap krizi geçiren Kurt'un yanında bulunanlar 112 acil çağrı servisinde ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Kurt'a ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar devlet hastanesi götürüldü. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trabzon

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali'ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte gitti.

Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı.

Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Giresun

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına giden 85 yaşındaki İsmail Yıldız bir anda fenalaştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldız, kurtarılamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.