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Sandık başından iki acı haber

Yozgat'ta Lök köyünde oy verme işlemi sırasında kalp krizi geçiren yetmiş altı yaşındaki Mustafa İldiş, hayatını kaybetti. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de sandığa oyunu attıktan sonra kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Hasan Çay yaşamını yitirdi.

AA31 Mart 2024 Pazar 16:12 - Güncelleme:
Sandık başından iki acı haber
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Yozgat'ta oy kullanmaya giden vatandaş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Lök köyünde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için eski sağlık ocağı binasına giden 76 yaşındaki Mustafa İldiş, oy pusulalarıyla kabine giderken fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen İldiş, yakınları tarafından özel araçla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

MANİSA'DA OYUNU KULLANAN BİR KİŞİ KALP KRİZİ SONUCU ÖLDÜ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oyunu kullanan 73 yaşındaki Hasan Çay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda kurulan 1087 numaralı sandıkta oyunu kullanan Hasan Çay, sınıfta fenalaştı. Çay, sandalyeden düşünce sandık görevlileri müdahale etti.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çay, kurtarılamadı.

Görgü tanığı Cafer Saban, "Hasan Çay oyunu kullandı ardından imzasını da attı. Rahatsızlandığını söyleyip sandalyeye oturdu. Sonra 'Cafer' diye benim ismimi söyleyerek düştü. Hemen ambulans çağırdık." diye konuştu.

Hasan Çay'ın yeğeni Mustafa Çay ise oy vermek için amcasıyla aynı okula gittiğini ifade ederek, "Ayrı sandıklarda kullandık, sonra ben eve döndüm. Rahatsızlandığını öğrenince hastaneye geldik. Çok üzgünüz." dedi.

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