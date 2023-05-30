Sandık görevlisi ücretinini ne zaman ödeneceği konusu, seçimlerin sona ermesiyle birlikte gündeme geldi. Mayıs'ın 14 ve 28'inde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde sandıklarda güvenliği sağlamak için müşahitler görev aldı. Peki Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR 2023?



14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde gözetmenlik yapan sandık görevlileri, oy kullanma işlemlerini takip etmek üzere mesai yaptı.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.

Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı. 2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı.

Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim 2. turu sonrasında sandık görevlisi ücretleri henüz hesaplara yatırılmadı.

Sandık görevli ücretleri geçtiğimiz yıllarda yapılan seçimlerde elden verilmemişti.

2023 seçimlerinin sandık görevlisi ücretlerinin Haziran ayında hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl da seçimlerde görev alanların bankalardan kimlik ibrazıyla ücretlerini alması bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?



Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Sandık görevlileri, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

Sandık kurulu; Bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşur. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder.