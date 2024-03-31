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Sandıklar kapandı, Murat Kurum'dan ilk mesaj: Sandıklara sahip çıkma zamanı

Türkiye, yerel yönetimlerin belirlenmesi için bugün sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemi başladı. Süreci AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda takip eden Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul'umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte sandıklara sahip çıkma zamanı.' dedi.

31 Mart 2024 Pazar 17:27 - Güncelleme:
Sandıklar kapandı, Murat Kurum'dan ilk mesaj: Sandıklara sahip çıkma zamanı
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sandıkların kapanmasıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul'umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI.

Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz.

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