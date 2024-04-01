Sandıkların yüzde 99'dan fazlası açıldı

YSK tarafından yayınların serbest bırakılması sonrası 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin kesin olmayan sonuçlara göre il il ve ilçe ilçe seçim sonuçlarıda netleşmeye başlayacak. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için il il ve ilçe ilçe yerel canlı seçim sonuçları, seçim sonuçları haritası ve partilerin oy oranları Star Gazetesi'nin secim-2024.star.com.tr sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 Mahalli İdareler Genel Seçim'inde açılan sandık oranı yüzde 99,82'ye ulaştı. için Türkiye'de oy kullanan milyonlarca kişi kesin seçim sonuçlarını bekliyor.

EN FAZLA ADAY İSTANBUL'DA YARIŞTI

YSK'nin seçim takvimi kapsamında siyasi partiler ve bağımsız adaylar, adaylık başvurularını 20 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar ilgili il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.

İnceleme sonucu il ve ilçe seçim kurullarınca kesin aday listeleri 3 Mart Pazar günü açıklandı.

49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

İstanbul'u 29 adayla Gaziantep, 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsız, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

ANKARA İÇİN 24 ADAY YARIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

SEÇİMLER NEDENİYLE 1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgeyle, seçimlerin ardından Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.

MAHALLİ SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre yaklaşık 50 milyonun üzerinde seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenmektedir. Bunların yanı sıra belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.