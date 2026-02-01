İSTANBUL 8°C / 6°C
Güncel

Saniye saniye görüntülendi! Kaşla göz arasında cebe attı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuyumcudan altın yüzük çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli, gözaltına alındı.

1 Şubat 2026 Pazar 14:25
Saniye saniye görüntülendi! Kaşla göz arasında cebe attı
Altıntaş Mahallesi'ndeki bir kuyumcu, tabladaki altın bir yüzüğün çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğinin M.C.A. olduğunu belirledi.

M.C.A. saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı.

Şüphelinin tezgahtaki yüzüğü çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde yüzükleri deneyen şüphelinin, kuyumcunun tablalardan birini vitrine koyduğu sırada diğer tabladaki yüzüklerden birini alarak cebine koyduğu yer alıyor.

