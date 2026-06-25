İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Turunç, etkinliklerin yalnızca İstanbul ve Ankara'da değil, Türkiye'nin birçok noktasında vatandaşlarla buluşacağını belirtti. İstanbul'daki üç köprü ile Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asılacak. Boğaz'da tekne ve gemilerle kortej geçişi düzenlenecek; söyleşiler, açık hava etkinlikleri, fener alayları, bisiklet turları ve simge yapılarda mapping gösterileri gerçekleştirilecek. 10 Temmuz Cuma günü, 15 yaşındaki 253 çocuk hafız Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hatim okuyacak.