FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. FETÖ'cü teröristlerin kalkıştığı askeri darbe girişimi, vatandaşların sokağa çıkmasıyla bastırıldı.

Siyasiler de bu tarihi günün seneyi devriyesi dolayısıyla mesajlarını paylaştı.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: MİLLETİN KIYAMIDIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15 Temmuz, milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bahçeli, açıklamasında, "Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır. Bu uğurda 252 vatan evladı şehit düşmüş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünen veya buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuza kadar müdafaa edilecektir" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'DEN "15 TEMMUZ" PAYLAŞIMI

AK Parti'nin sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video paylaşıldı.

Partinin sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video mesaj paylaşıldı. Yapılan açıklamada ise, "Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz" denildi.

YERLİKAYA: MİLLETİMİZE BİÇİLEN KEFENİN YIRTIP ATILDIĞI GÜN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 15 Temmuz mesajında, "15 Temmuz, aziz milletimize biçilen kefenin yırtıp atıldığı gündür. 15 Temmuz hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdür" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya mesajında, "Tarih 15 Temmuz 2016... O karanlık gecede Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum. O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, meşalesi bir şehirdir. Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların; Fransız işgalinde, 'Haydi Antepliler namus günüdür' diyen Karayılan'ın yurdudur... Hamd olsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, 'İman dolu göğsü gibi serhaddinden' alan milletimiz ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi! O gün bir kez daha gördük ki, aziz milletimiz şehadeti nimet, esareti zillet olarak görür. Dilimizde dualar, yüreğimizde öfke var. Bundan tam 9 yıl önce bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda alçak bir ihanet girişimi yaşandı. O zifiri gecede gökten bombalar yağdı, tanklar insanlarımızı ezdi. Masum insanların üzerlerine hedef gözetmeksizin ateş açıldı. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi 'Son sözü top tüfek değil, iman belirleyecekti.' Öyle de oldu" dedi.

Yerlikaya, "15 Temmuz, aziz milletimize biçilen kefenin yırtıp atıldığı gündür. 15 Temmuz hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdür. Vatanımız uğruna feda-yı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: MİLLETİMİZ BOMBALARA GÖĞSÜNÜ SİPER ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz'a ilişkin, "Milletimiz, Türkiye'nin o en karanlık ve uzun gecesinde, tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper etmiş, milli mücadele şuuruyla, Türkiye'yi hain bir kalkışma ve işgal girişiminden kurtarmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Zaferin adı Türkiye" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimiz, Türkiye'nin o en karanlık ve uzun gecesinde, tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper etmiş, milli mücadele şuuruyla, Türkiye'yi hain bir kalkışma ve işgal girişiminden kurtarmıştır. Bu uğurda şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Allah bir daha milletimize böyle bir gece yaşatmasın."

Kurum, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız." sözlerinin yer aldığı, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle hazırlanan videoya da yer verdi.

BAKAN ERSOY: UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz'un, aziz milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak, vatanını, bayrağını ve devletini canı pahasına koruduğu tarihi bir direnişin adı" olduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, aziz milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak, vatanını, bayrağını ve devletini canı pahasına koruduğu tarihi bir direnişin adıdır. O gece yazılan bu destan, sadece bir zafer değil, millet iradesinin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız."

BAKAN MEMİŞOĞLU: MÜCADELEMİZİN NİŞANESİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "15 Temmuz, bu topraklar üzerinde karanlık emelleri olan şer odaklarına karşı ebediyete dek sürecek mücadelemizin nişanesi olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu seneidevriyesinde şehadete eren tüm kahramanları rahmetle andı.

Paylaşımında, ülkenin istikbaline kastedenlere karşı mücadele ederken yaralanan gazilere de şükranlarını sunan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle aziz milletimizin verdiği destansı mücadeleyi, büyük sağlık ailemizin gösterdiği insanüstü özveriyi bir kez daha hatırlatıyorum. 15 Temmuz, bu topraklar üzerinde karanlık emelleri olan şer odaklarına karşı ebediyete dek sürecek mücadelemizin nişanesi olmaya devam edecektir. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal!"

Öte yandan Bakan Memişoğlu, paylaşımında, Sağlık Bakanlığının hesabından paylaşılan 15 Temmuz gecesi hastanelerin yoğunluğunu, darbe girişimini içeren görüntülerin olduğu videoyu da alıntıladı.