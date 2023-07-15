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Şanlı direnişin kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
Şanlı direnişin kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
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Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim ve dua okuyor. Çocuklarına Ömer Halisdemir'in kahramanlıklarını anlatan aileler, duygulu anlar yaşıyor.

Kayseri'den bisikletiyle Çukurkuyu'ya gelen Mustafa Tan, AA muhabirine, yaklaşık 180 kilometre pedal çevirdiğini söyledi.

Şehidin kabrine ilk defa geldiğini belirten Tan, çok güzel duygular yaşadığını dile getirdi.

Nevşehir'den bisikletiyle gelen öğretmen Seyfettin Tekin de 15 Temmuz'u bir milat olarak gördüğünü anlattı.

15 Temmuz'u her türlü vesayetin bittiği, milli duruşun, milli iradenin bir kez daha tecelli ettiği bir gün olarak gördüğüne dikkati çeken Tekin, "Böyle kahramanlar olduğu müddetçe bu vatan hiçbir zaman emperyalist güçlerin himayesine girmeyecek. Bizler olduğumuz müddetçe bu bayrak dalgalanacak." dedi.

Ankara'dan gelen Selim Coşkun ise aslen Niğdeli olduğunu ve her sene şehidin mezarını ziyaret ettiğini belirtti.

Buraya her geldiklerinde hüzünlendiklerini dile getiren Coşkun, "Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Allah razı olsun kendisinden. Söyleyecek bir şey yok. Bu vatan için canını feda etti, gözünü kırpmadın. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Almanya'dan gelen gurbetçi Hamza Kocabey ise 15 Temmuz gecesi Türkiye'de olduğunu ve her şeyi gördüklerini söyledi.

Anlatılamayacak hisler yaşadığına işaret eden Kocabey, "Yurt dışından geliyoruz ama kalbimiz hep burada. Her şeyi gördük, vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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