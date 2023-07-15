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Şanlı direnişin şehit ve gazileri anısına saygı seyri

15 Temmuz şehit ve gazileri için Boğaz'da 8 deniz aracıyla saygı seyri gerçekleştirildi. Sirenlerin çalınıp su gösterilerinin yapıldığı seyir, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 13:16 - Güncelleme:
Şanlı direnişin şehit ve gazileri anısına saygı seyri
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gaziler anısına deniz araçlarıyla "İstanbul Boğazı'nda saygı seyri" düzenledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi program gerçekleştirildi.

Genel müdürlükte görev yapan gaziler ile terör ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınlarının katıldığı saygı seyri programında, 3 hızlı tahlisiye botu, 3 rhib bot ve 2 römorkör olmak üzere 8 deniz aracı hazır bulundu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün merkez yerleşkesinden başlayan saygı seyrine katılan deniz araçları, önce Beylerbeyi'nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar Anadolu Yakası sahil bandına paralel olarak geçiş yaptı ve sahil boyunca halkı selamladı. Ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından Avrupa Yakası'na geçiş yapıldı.

Ortaköy Meydanı önünde deniz araçları saygı seyri gerçekleştirdi. Meydanda bulunan halk selamlandı ve deniz araçları bölgede su gösterisi yaptı. Son olarak Üsküdar Meydanı önünde de aynı şekilde halkı selamlama ve su gösterisi gerçekleştirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdür Vekili Mustafa Bankaoğlu'nun da katıldığı etkinlikler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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