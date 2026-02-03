İSTANBUL 6°C / 3°C
  Şanlı Türk bayrağına saygısızlık yapan "hadsiz"e gereği yapıldı
Güncel

Şanlı Türk bayrağına saygısızlık yapan “hadsiz”e gereği yapıldı

Beylikdüzü'nde asılı bulunan Türk bayrağını sökerek hadsiz provokatörüne alet eden şahıs yakalandı. Sosyal medyada infiale sebep olan görüntülerin ardından tepkiler peş peşe geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Bayrağımızın bizim vatanımız' denirken İçişleri Bakanlığınca 'Şehitlerimizin kanıyla al rengini alan ay-yıldızlı bayrağımız, milletimizin şerefidir.' ifadeleri kullanıldı.

AA3 Şubat 2026 Salı 20:56 - Güncelleme:
Şanlı Türk bayrağına saygısızlık yapan “hadsiz”e gereği yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürüklediği anlara ait bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yakuplu Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde asılı olan bayrağı yerinden söküp sürüklediği belirlenen F.K, ekiplerce gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk bayrağına yönelik saygısızlık içeren görüntülerle ilgili olarak ivedilikle çalışma başlatılıp şahsın yakalandığı aktarılarak, "Bayrağımız bizim vatanımız. Saygısızlığa yeltenen herkes hukuk önünde gereken karşılığı bulacaktır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, emniyetin açıklamasını paylaşarak, "Şehitlerimizin kanıyla al rengini alan ay-yıldızlı bayrağımız, milletimizin şerefidir. Bayrağımıza saygısızlık yapan hadsizi en kısa sürede yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

