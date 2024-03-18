Şanlı zaferin üzerinden 109 yıl geçti! Türk tarihinin dönüm noktalarından...

Yüz binlerce şehit veren ancak Çanakkale Boğazı'ndan işgalci kuvvetlere ait gemilerin geçmesine izin vermeyen Türk milletinin tarihi dönem noktalarından biri olan şanlı zaferin 109. yıldönümü, yurt genelinde yapılacak etkinliklerle kutlanacak. 2022'de 'Bir Yanımız Hep Çanakkale', 2023'te 'Ruhumuzda Var' temalarıyla yapılan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri, bu yıl 'Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale' temasıyla gerçekleştirilecek. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca yürütülen etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı anma programlarında vatan uğruna can veren şehitler saygı ve minnetle anılacak. Birinci Dünya Savaşı'nda İttifak Devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk ordusunun zaferiyle sona erdi. Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.

TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

İtilaf devletleri, 12'si İngiliz, 4'ü Fransız olmak üzere 16 muharebe gemisi, 6 muhrip, 14 mayın arama tarama ve bir uçak gemisinden oluşan donanmasıyla 19 Şubat 1915 sabahı, "Müstahkem Mevki Methal Grubu Bataryaları"na bombardıman başlattı. 26 Şubat-17 Mart arasında ise itilaf devletleri donanması mayın arama taraması gerçekleştirdi ancak 17-18 Mart gecesi Nusret Mayın Gemisi, Erenköy Koyu'na ve boğaz geçişine mayın döşedi. Müttefik donanması, 18 Mart günü saat 11.15'te ilk atışlarla büyük bir taarruz başlattı.

VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ

Etkinlikler kapsamında Deniz Kuvvetleri yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirecek. SOLOTÜRK ise gösteri uçuşu yapacak. Şehitler Abidesi başta olmak üzere yarımadada Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıklarla destanlaşan 57. Alay'ın şehitliği ve Conkbayırı, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer aldı.

DENİZ MÜZESİ'NDE ZAMANA YOLCULUK

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462-1463 yılları arasında inşa ettirilen Çimenlik Kalesi'ndeki Çanakkale Deniz Müzesi, zaferin 109. yıldönümünde yeni sergileriyle ziyaretçilerini bekliyor. Türkiye'deki sayılı askeri deniz müzelerinden biri olan Çanakkale Deniz Müzesi, canlandırmalar, etkileşimli uygulamalar, animasyonlar, seslendirmeler, müzik ve ışıkla zenginleştirilen sunum tekniğiyle yeniden halkın ziyaretine sunuldu.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Seyhan Aras, "Türk gençliğine ecdadını tanıtmayı hedefleyen bir müze haline getirdik" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca hazırlanan Çanakkale Savaşları Mobil Müze TIR'ı da , Türkiye turu kapsamında yaklaşık 4 yılda 81 ilde 700 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

KAYIP ŞEHİTLİK 109 YIL SONRA BULUNDU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Karataş, kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği'nin yerini 109 yıl sonra tespit etti. 1915 yılında Çakaltepe-İntepe Mıntıkası içerisindeki 3-4 Nisan 1915 tarihinde hazırlanan askeri bir krokide şehit mezarlarına rastlanıldı. Prof. Dr. Karataş, "Yeni bir şehitlik alanımız tarihsel verilerle ortaya çıkmış oldu. Buranın tescil edilmesi için gerekli bilimsel çalışmaların yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ASKERLER İSİMLERİNİ MERMERE KAZIMIŞ

Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 18 Mart'ta 109 yıl geçecek olmasına rağmen savaşın izleri ilk günkü tazeliğini koruyor. Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir Köyü'ndeki tarihi su havuzlarının kenarındaki mermerlere Çanakkale'de savaşan Mehmetçiğin kazıdığı isimler bugüne kadar ulaştı. Askeri Tarih Uzmanı İslam Özdemir, mermerlerde çok farklı askerlerin künyelerinin, isimlerinin ve yazdığı şiirlerin yer aldığını söyledi.