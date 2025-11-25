İSTANBUL 16°C / 10°C
  Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Bina tedbiren tahliye edildi
Güncel

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Bina tedbiren tahliye edildi

Şanlıurfa Adliye binasında emanet bölümünde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada yaşanan olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve tedbir amacıyla binanın boşaltıldığını belirtti.

Şanlıurfa Adliyesi'nin Adli Emanet Deposunda yaşanan patlamada 1 personelin yaralandığı bildirildi.

Merkez Haliliye ilçesinde bulunan adliye binasındaki Adli Emanet Deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, polis ve uzman ekipler yönlendirilerek, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Vali Hasan Şıldak, AA muhabirine, adliyede yaşanan üzücü bir olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.

Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli Emanet Deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

VALİ ŞILDAK: BİNA TAMAMEN BOŞALTILDI

Yaşanan patlamaya ilişkin konuşan Vali Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasından sonra yürütülecek soruşturma çerçevesinde patlamanın nedeni ortaya konacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Bacağından yaralı personelimizin tedavisi devam ediyor. Teknik inceleme sonucunda kesin neden ortaya konulmuş olacak . Şu anda Adliye binasında personelimiz yok. Bina tamamen boşaltıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyesi'nin adli emanet bürosunda saat 15.00 sıralarında sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldiğini, zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu'nun yaralandığını bildirdi.

Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında söz alarak Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlamaya ilişkin, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet bürosunda saat 15.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiş, bu patlama sonrasında zabıt katibimiz Mehmet Tolga Habiboğlu yaralanmıştır. Şu anda bilinci açık, bacağından yaralanmış. Memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şanlıurfa Adliyesi'nde çalışan tüm personele geçmiş olsun."

Bakan Tunç'un açıklamalarının ardından komisyonda görüşmelere devam edildi.

