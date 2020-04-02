İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7026
  • EURO
    7,3536
  • ALTIN
    343.257
  • BIST100
    89449.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden örnek bir çalışma daha: 65 yaş üstü vatandaşlara 3 dilde iletişim
Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden örnek bir çalışma daha: 65 yaş üstü vatandaşlara 3 dilde iletişim

Koronavirüse karşı Şanlıurfa il genelinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bünyesinde kayıtlı ve yardım ulaştırdığı 65 yaş üstü 9 bin vatandaşı Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde tek tek arayarak herhangi bir istekleri olup olmadığını sordu. Yaşlılardan gelen istekler ilgili birimlere iletilerek aynı gün çözüme kavuşturuldu.

02 Nisan 2020 Perşembe 10:28 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 10:28
ABONE OL

Şanlıurfa Büyükşehir, rutin uygulamasının yanı sıra şehir merkezindeki bir çok noktada dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşları da unutmadı.

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yaşlı Destek Programı'ndan (YADES) yararlanan toplam 9 bin yaşlı vatandaşı arayarak herhangi bir talepleri olup olmadığını soran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası talep ve önerileri de aynı gün çözüme kavuşturarak 65 yaş üstü vatandaşların takdirini topladı.

Kayıtlı tüm 65 yaş üstü vatandaşları tek tek arayarak Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün selamlarını ileten Büyükşehir Belediyesi ekipleri kayıt altına aldığı talep ve önerileri anında ilgili birimlere ileterek koordinasyonu sağladı.

Başkan Beyazgül'ün hassasiyetle üzerinde durduğu uygulamada yardım talebinde bulunan yaşlıların her türlü ihtiyaçları giderilirken, vatandaşlar kendilerine yönelik yaklaşımından dolayı Başkan Beyazgül'e ve tüm Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR'DEN 3 DİLDE İLETİŞİM

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının kurduğu organizasyon çerçevesinde Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşarak iletişimi en etkili şekilde sağlıyor.

Başkan Beyazgül'ün talimatları ile uygulama önümüzdeki günlerde de devam edecek. 

Koruma altındaydı Tunceli'de görüntülendi!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Milli Dayanışma Kampanyası için toplanan miktar belli oldu
Milli Dayanışma Kampanyası için toplanan miktar belli oldu

Milli Dayanışma Kampanyası için toplanan miktar belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.