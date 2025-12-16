Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kadın sürücünün, alev alan tırın yakınına park ettiği otomobilini almaya çalıştığı sırada patlama yaşandı. Kameraya yansıyan görüntülerde videoyu çeken şahsın otomobiline doğru koşan kadına "Abla size bir şey olmaz" dediği sırada patlamanın olması büyük bir paniğin ortaya çıkmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesinde yaşandı. Yeni Cami önünde park halinde olan bir tırın çekici kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

ABLA SİZE BİR ŞEY OLMAZ' DEMESİYLE TIRIN PATLAMASI BİR OLDU

Kısa sürede alev topuna dönen tırın yakınına araçlarını park eden sürücüler büyük bir telaş yaşadı. Kadın sürücülerden biri, park halindeki otomobiline binerek yangının yaşandığı bölgeden uzaklaştırmak istedi. Yangını videoya kaydeden bir vatandaş, panik yaşayan kadın sürücüyü sakinleştirmek istedi. Aracına doğru koşan kadına, 'Abla size bir şey olmaz' dediği sırada tırda patlama olması büyük bir korkuya neden oldu.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Patlamayla birlikte büyüyen alevler, tırın çekici kısmını tamamen sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.