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Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör operasyonu

Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

AA24 Eylül 2024 Salı 11:39 - Güncelleme:
Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör operasyonu
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda, 1 örgütsel doküman, 1 laptop, 43 fişek, 2 tabanca şarjörü, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flaş bellek, 1 hard disk ile 16 CD ele geçirildi.

Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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